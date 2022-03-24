قانون جديد في أوكرانيا يجرّم التعاون مع روسيا


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 20:01قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يعاقب على التعاون مع روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما، وذلك بعد شهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتم تبني النص بأغلبية 350 صوتا ولا صوت معارضا وامتنع 39 عضوا عن التصويت، وفقا لبيان نشر على موقع البرلمان.

ويضيف إلى قانون العقوبات الأوكراني النافذ مادة جديدة بعنوان "المساعدة والتواطؤ"، والتي تعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 10 أعوام و12 عاما على أي "تعاون مع العدو وإدارته وقواته المسلحة أو شبه العسكرية".
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وبالإضافة إلى عقوبة السجن، سيتم منع المدانين من تولي المناصب الإدارية، بما في ذلك المناصب المحلية لمدة تصل إلى 15 عاما وقد تتم مصادرة ممتلكاتهم.

وهذا أول قانون من نوعه يقره البرلمان الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير الماضي.

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