القضاء البريطاني يصدر قرارا في دعوى زوجة حاكم دبي


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 19:02قراءة: 1 د, 5 ث
      
وكالات - خلصت المحكمة العليا في لندن الخميس إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد "عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة بدرجة مفرطة"، حول عهدة حضانة طفليهما إلى والدتهما الأميرة هيا.

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وقال رئيس المحكمة أندرو ماكفارلين في قرار صدر اليوم الخميس إن محمد بن راشد آل مكتوم (72 عاما) "أظهر باستمرار سلوكا قسريا حيال أفراد عائلته، معتبرا أنهم يتصرفون خلافا لإرادته".

وأشار القاضي إلى أن حاكم دبي "قام بمضايقة وترهيب زوجته قبل مغادرتها إلى إنكلترا ومذاك".
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وأضاف أن حاكم دبي، قام "بمضايقات بدرجة عالية حتى بشكل مفرط فيه"، مستشهدا بـ "تهديدات" بن راشد و"تنسيق نشر مقالات صحافية" و"الترتيبات السرية لشراء عقار ملاصق لعقارها" أو حتى "قرصنة هاتفها".

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وتزوج الشيخ محمد البالغ 72 عاما من عمره والذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، الأميرة هيا، البالغة 47 عاما والتي سبق أن عملت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، في عام 2004، ولهما طفلان الجليلة تبلغ 13 عاما وزايد يبلغ 9 سنوات.

وانفصل الشيخ محمد بن راشد والأميرة هيا، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الثاني بن الحسين، في فبراير 2019 وانتقلت في أبريل العام ذاته إلى المملكة المتحدة سرا رفقة طفليهما ما تسبب في معركة قضائية مستمرة حول الحضانة حيث يدعمها حاليا القضاء البريطاني.

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