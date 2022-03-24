تأهل السعودية لنهائيات كأس العالم 2022

وكالات -

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فازت اليابان 2-صفر على أستراليا اليوم الخميس لتضمن التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي كما ضمن الفوز الياباني في الملعب الأولمبي في سيدني للسعودية الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر أيضا.وتحتل أستراليا المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية وستلعب في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى وبعد ذلك سيواجه الفائز منهما المنتخب صاحب المركز الخامس في أمريكا الجنوبية ليحصل المنتصر في المواجهة على مكان في النهائيات.واصبح المنتخب السعودي اول منتخب عربي يتاهل الى مونديال 2022 فضلا عن منتخب قطر البلد المنظم.وتجري في الفترة من 25 الى 29 مارس الجاري مقابلات الدور الحاسم لمونديال قطر 2022 ( منطقة افريقيا) وتامل منتخبات تونس والجزائر ومصر و المغرب في التاهل للمونديال الذي سيقام لاول مرة على ارض عربية.