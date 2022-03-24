. فريق أميركي للرد إذا استخدمت موسكو أسلحة دمار شامل وزيلينسكي يدعو العالم للتظاهر

وكالات -

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فريق أميركي للرد إذا استخدمت موسكو أسلحة دمار شامل

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وزيلينسكي يدعو العالم للتظاهر

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ29 في ظل استمرار القتال على مختلف الجبهات، وسط تواصل الجهود الدبلوماسية وفي ظل توجه أميركي لفرض مزيد من العقوبات اليوم الخميس على مشرعين روس، فيما يتوقع أن يطلق الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن تشكيل إدارة بايدن بعد 4 أيام من بدء الحرب مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي أطلق عليها اسم "فريق النمر" تجتمع سرا 3 مرات في الأسبوع، ومن مهامها دراسة كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا، إضافة إلى كيفية الرد على توسع الحرب للدول المجاورة وفي حال هوجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي دول حلف الناتو.حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى "رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة"، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، حضّ زيلينسكي شعوب العالم على "الوقوف ضدّ الحرب اعتباراً من 24 مارس" لإظهار معارضتهم للحرب الدموية الروسية.وقال زيلينسكي "عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام".وأضاف "على العالم أن يوقف الحرب".