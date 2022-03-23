خام برنت يتجاوز 122 دولارا للبرميل مع تواصل ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 6% متجاوزة مستوى 122 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من تراجع معروض النفط في الأسواق.وارتفعت مساء الأربعاء العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لتتجاوز مستوى 115.1 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 122.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات مواقع التداول.