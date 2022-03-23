التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 30 عاما


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 13:17قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا في شهر فبراير الماضي ارتفع إلى مستوى 6.2%، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عاما.

...

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة فقد تسارع التضخم السنوي إلى 6.2% في فبراير الماضي من 5.5% في الشهر الذي قبله.

وأشار المكتب إلى معدل التضخم السنوي بلغ بذلك مستوى الذروة منذ مارس 1992.
..


وجاءت بيانات التضخم مخالفة لتوقعات المحللين، فإن توقع المحللون في استطلاع أجرته بوابة Daily FX تسارع التضخم السنوي إلى مستوى 5.9%.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243278



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 23 مارس 2022 | 20 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:36 15:54 12:33 06:19 04:52
Babnet
16°
Babnet16°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-918°-818°-1119°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   