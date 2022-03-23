زوجة رجل أعمال وسياسي أوكراني تحاول تهريب ملايين الدولارات في حقائب إلى أوروبا!

وكالات -

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ورصدت سلطات الجمارك المجرية في المعبر الحدودي الأموال في أمتعة أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور كوتفيتسكي، 52 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتم فتح قضية جنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وقال كوتفيتسكي، وهو من أغنى النواب في أوكرانيا، إن زوجته كانت في طريقها لمغادرة أوكرانيا للولادة في أوروبا، لكنه نفى التقارير عن أنها كانت تحمل كل تلك الملايين.وأكد قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن "كل أمواله في البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أي شيء"، مشددا على أن القصة "مزيفة وشائعات".من جهتها لم تعلق أناستاسيا، التي ورد أنها سافرت مع رجلين مجريين ووالدتها، على حادثة الحدود.وقالت صحيفة "أوبوزريفاتيل"، إن مزاعم تقول إن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي الضخم الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، ولكن تم العثور على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين.ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي.وهناك حساسية كبيرة في أوكرانيا بشأن النخبة الثرية التي تسعى إلى تهريب ثرواتها إلى الخارج للتهرب من قيود هروب رؤوس الأموال، في وقت أصبح فيه مصير البلاد على المحك.