سلطات ميانمار ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن "الإبادة" ضد الروهينغا


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 06:05قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - رفضت وزارة خارجية ميانمار الاتهامات الأمريكية لسلطات البلاد بارتكاب "الإبادة الجماعية" تجاه شعب الروهينغا المسلم.

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وقالت خارجية ميانمار في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "القصص المذكورة في خطاب وزير الخارجية الأمريكي بعيدة عن الواقع".

ونفت خارجية ميانمار تورط البلاد في أي أعمال إبادة، وأكدت أنها لا تعتزم القضاء على أي مجموعة عرقية أو قومية أو دينية.
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وكان بلينكن قد أعلن يوم 21 مارس الجاري أن الإدارة الأمريكية تعتبر ممارسات سلطات ميانمار تجاه ممثلي شعب الروهينغا "إبادة جماعية".

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