السعودية تمنح أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الجنسية ومرتبا شهريا

وكالات -

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وبحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك أف أم" وفرت السعودية لأرملة بن علي امتيازات باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهريا.على صعيد آخر، نفت الطرابلسي تهما لها بتنفيذ عمليات تبييض أموال في تونس، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.