السعودية تمنح أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الجنسية ومرتبا شهريا

ليلى الطرابلسي

Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 17:33قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - في أول ظهور إعلامي لها منذ 14 جانفي 2011، كشفت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن، عن الامتيازات التي منحتها لها السعودية، التي استضافتهم بعد الثورة بتونس.

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وبحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك أف أم" وفرت السعودية لأرملة بن علي امتيازات باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهريا.

على صعيد آخر، نفت الطرابلسي تهما لها بتنفيذ عمليات تبييض أموال في تونس، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.
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