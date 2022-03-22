مقتل موظفتين في مدرسة سويدية بهجوم مسلح نفذه أحد الطلاب

وكالات -

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وقالت الشرطة في بيان لها إن "امرأتين توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء هجوم على مدرسة ثانوية سويدية".أضافت أن "المهاجم كان أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما".وتابعت أن الضحيتين في الخمسينيات من العمر.