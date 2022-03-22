مقتل موظفتين في مدرسة سويدية بهجوم مسلح نفذه أحد الطلاب

وكالات - أعلنت الشرطة السويدية عن مقتل سيدتين تعملان في مدرسة، إثر إصابتهما بهجوم مسلح نفذه أحد الطلاب نهار الإثنين.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "امرأتين توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء هجوم على مدرسة ثانوية سويدية".
أضافت أن "المهاجم كان أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما".
وتابعت أن الضحيتين في الخمسينيات من العمر.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "امرأتين توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء هجوم على مدرسة ثانوية سويدية".
أضافت أن "المهاجم كان أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما".
وتابعت أن الضحيتين في الخمسينيات من العمر.
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