مقتل موظفتين في مدرسة سويدية بهجوم مسلح نفذه أحد الطلاب


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 06:07قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة السويدية عن مقتل سيدتين تعملان في مدرسة، إثر إصابتهما بهجوم مسلح نفذه أحد الطلاب نهار الإثنين.

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وقالت الشرطة في بيان لها إن "امرأتين توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء هجوم على مدرسة ثانوية سويدية".

أضافت أن "المهاجم كان أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما".
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وتابعت أن الضحيتين في الخمسينيات من العمر.

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