السلطات الروسية تؤكد أول عملية لمبادلة الأسرى مع أوكرانيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا

Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 06:20قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - أكدت السلطات الروسية تنفيذ أول عملية لمبادلة الأسرى مع الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في حديث لبرنامج "الأضداد" لمذيع قناة RT أنطون كراسوفسكي، إن "أول عملية تبادل جرت"، مضيفة أنه تمت عودة 9 أسرى روس.

وأوضحت أن "جزءا منهم من القائمة التي يجري إعدادها عن طريق تلقي الاستفسارات" من المواطنين.
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وأكدت أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية.

وأعربت موسكالكوفا عن أملها في "ألا تكون هناك أي مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات".

وكانت موسكالكوفا قد أعربت عن استعدادها للعمل على تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني "ضمن أي صيغة"، وتوجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب تقديم المساعدة للأسرى الروس المحتجزين لدى القوات الأوكرانية.

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