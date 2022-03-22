بايدن: لا توجد لدى الولايات المتحدة في أوروبا أسلحة بيولوجية وكيميائية


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 06:11قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تمتلك في أوروبا أسلحة بيولوجية وكيميائية.

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وقال بايدن خلال لقاء مع رجال الأعمال، يوم الاثنين: "هذا غير صحيح، بوسعي ضمان ذلك".

وأضاف أن أوكرانيا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة أيضا.
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وأشار بايدن إلى أن اتهام روسيا للولايات المتحدة وأوكرانيا "دليل واضح" على أن موسكو "تنظر في استخدام هذين النوعين (من الأسلحة)".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة كانت تشرف على تطوير "برامج للأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، وأنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تمويل تلك الأعمال.

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