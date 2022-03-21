الرئيس المصري يعلن عن إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 06:12قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن إجراءات حماية اجتماعية سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين لتخفيف الأعباء الناجمة عن الآثار الاقتصادية الراهنة، التي لم تتسبب فيها الدولة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، إن تكلفة برنامج الحماية الإجتماعية تلك تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير.

وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" تستفيد منه 3.7 مليون أسرة.
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يكشف عن حجم مخزون القمح في مصر

وقال الرئيس المصري إن مخزون القمح في البلاد بلغ حتى الآن 5.7 مليون طن، مؤكدا أن العمل جار على إنشاء المزيد من الصوامع في الفترة المقبلة.

وأوضح الرئيس المصري أن المشروعات القومية عندما بدأ تنفيذها تساءل الكثيرون عن جدواها.

وأضاف أن صوامع القمح حافظت على نحو 20% من القمح المفقود سنويا.




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