موسكو: العقوبات تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 06:24قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الأفراد الروس تواصل دفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود أشد عمقا.

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وأضافت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، خلال تعليقها على هذه الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا: "يستمر هذا العمل العدائي الجديد في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق. ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين".

وأشارت السفارة الروسية، إلى أن "مثل هذه الهجمات" لن تمر دون رد من موسكو.
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في وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تقييدية جديدة ضد 15 فردا في روسيا وبيلاروس، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في القيادة العسكرية الروسية.

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