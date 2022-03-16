موسكو: العقوبات تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود

وكالات -

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وأضافت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، خلال تعليقها على هذه الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا: "يستمر هذا العمل العدائي الجديد في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق. ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين".وأشارت السفارة الروسية، إلى أن "مثل هذه الهجمات" لن تمر دون رد من موسكو.في وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تقييدية جديدة ضد 15 فردا في روسيا وبيلاروس، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في القيادة العسكرية الروسية.