الولايات المتحدة.. طفل في الثالثة يقتل أمه بمسدس أبيه

الولايات المتحدة.. طفل في الثالثة يقتل أمه بمسدس والده

Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 06:11قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - قتل طفل أمريكي في الثالثة من عمره والدته فيما كان يلهو بسلاح ناري حسب الشرطة المحلية في دولتون بضواحي شيكاغو.

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وأعلننت الشرطة أن روميل واتسون (23 عاما) والد الطفل سيحاكم بتهمة سوء استخدام السلاح الناري.

وقال مسؤولون إنه كان يحق له قانونا امتلاك البندقية، لكنه نقل السلاح في مركبة بطريقة غير قانونية.
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ووقعت هذه المأساة الشائعة في الولايات المتحدة مساء السبت في مرآب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو، حيث كان الطفل يجلس في كرسيه المثبت على المقعد الخلفي داخل السيارة بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين.

وأوضح قائد الشرطة المحلية روبرت كولينز لوكالة فرانس برس أن الطفل "بدأ يلهو بالمسدس، وفي لحظة ضغط على الزناد وخرجت الرصاصة".

وأصيبت والدته (22 عاما) برصاصة في الظهر، وتوفيت في أحد مستشفيات شيكاغو.

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