زيلينسكي يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع روسيا - فيديو


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 06:07قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو "أكثر واقعية".

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وقال في تسجيل مصور على "تيليغرام": "يجب على الجميع بمن فيهم ممثلونا في وفد المفاوضات مع روسيا.. هذا مهم وصعب في ذات الوقت لكنه مهم... الاجتماعات مستمرة، لأنها تقدم التقارير إلي، وتبدو المواقف التفاوضية أكثر واقعية".

وأضاف: "لا يزال الأمر بحاجة إلى وقت للتوصل إلى حلول لصالح أوكرانيا".
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من جهته، أفاد ميخائيل بودولاك مستشار زيلينسكي بأن "المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر في 16 مارس".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن "كييف لا تظهر موقفا جادا تجاه إيجاد حلول مقبولة للطرفين خلال المفاوضات مع موسكو".


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