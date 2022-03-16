جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي بعضها يصل إلى تل أبيب


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 06:03قراءة: 1 د, 9 ث
      
وكالات - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

...

وأفاد موقع "i24news" الإسرائيلي بأن تصريحات ماكنزي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح الجنرال الأمريكي الذي تنتهي مهامه هذه الأيام أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه في الخمس إلى سبع السنوات الأخيرة، استثمرت إيران موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.
..


وصرح الجنرال كينيث ماكنزي: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق، في شهر يناير 2020 بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، في حينه أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".

وذكر ماكنزي أن إيران تواصل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، مؤكدا أن القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءهم القريبين.

وصرح بأن عدد وكفاءة الصواريخ البالستية والمسيرات الهجومية الإيرانية تقلقهم جدا.

وشدد الجنرال أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي على أن إيران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيدا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكنزي إن سياسة بلاده هي ألا يكون لإيران سلاح نووي، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه مهم من أجل الوصول إلى الهدف.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242811



  3.84% (395537 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 16 مارس 2022 | 13 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
14°
Babnet18°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1319°-1316°-1314°-1314°-12
  • Avoirs en devises
    23315,0

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,24968 DT        1$ =2,97226 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   944,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   