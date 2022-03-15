وكالات -

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وقالت بساكي إنه "من المقرر أن يسافر بايدن إلى بروكسل، في 24 مارس للقاء قادة الناتو لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا"، مؤكدة أن "الرئيس بايدن مؤمن بالدبلوماسية"ومن المقرر عقد هذه القمة الأوروبية التي ستركز على الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حضوريا يومي 24 و25 مارس.وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بولندا ورومانيا الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين المتزايدة في أوروبا الشرقية، والتأكيد على دعم إدارة بايدن لحلفاء "الناتو".