بايدن يتجه إلى أوروبا لـ"احتواء روسيا"


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن الرئيس جو بايدن "يناقش احتواء روسيا في قمة حلف "الناتو" الاستثنائية.

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وقالت بساكي إنه "من المقرر أن يسافر بايدن إلى بروكسل، في 24 مارس للقاء قادة الناتو لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا"، مؤكدة أن "الرئيس بايدن مؤمن بالدبلوماسية"

ومن المقرر عقد هذه القمة الأوروبية التي ستركز على الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حضوريا يومي 24 و25 مارس.
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وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بولندا ورومانيا الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين المتزايدة في أوروبا الشرقية، والتأكيد على دعم إدارة بايدن لحلفاء "الناتو".



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