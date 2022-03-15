مارين لوبان: إيمانويل ماكرون يستغل الأزمة الأوكرانية "لتخويف الفرنسيين"


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 08:14 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وكالات - اعتبرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، والمرشحة للرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستغل الأزمة الأوكرانية "لتخويف الفرنسيين".

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وفي مقابلة مع "BFMTV"، قالت مارين لوبان: "رئيس الجمهورية يستغل الحرب في أوكرانيا لتخويف الفرنسيين، لأنه يعتقد أن الخوف يمكن أن يفيده".

ويأتي ذلك بعد أن تحدث ماكرون لوسائل الإعلام هذا الخميس بمناسبة قمة فرساي "بجدية وخطورة بالغة"، مؤكدا أنه "متشائم من نتيجة المفاوضات" بين روسيا وأوكرانيا، في حين رد بضع لحظات، لاحقا في مقابلة باللغة الإنجليزية، وقال إنه "متفائل"، إذ رأت مارين لوبان، أن هذا سيكون نوعا من التلاعب من جانب المرشح للرئاسة، و"نحن لا نتلاعب بالرأي العام بموضوعات مهمة وخطيرة مثل الحرب".
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كما أشارت المنافسة على الرئاسة، إلى أنه بالنسبة لها، "إما أن تكون الحرب أو الدبلوماسية" وأنه "لا يوجد بلد يريد خوض الحرب ضد روسيا" اليوم.

وعلقت على حديث ماكرون بالقول: "نتحدث عن الحرب باستخفاف شديد"، بينما الموضوع على العكس يتطلب "الكثير من الجدية ورباطة الجأش"، موضحة أن "الحرب ليست لعبة فيديو".

كما شددت على أن الصراع مع روسيا "سيكون حربا شديدة الحدة" وأنها "لا تريد أن تخوض فرنسا حربا مع روسيا".

وفي إشارة إلى رغبتها في تقديم "كل المساعدات الإنسانية الممكنة للأوكرانيين"، أكدت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي رغبتها في أن "يتم تقديم طلبات اللجوء في السفارات والقنصليات الفرنسية في أي بلد ثالث، لمنع أولئك الذين رفضوا اللجوء من البقاء على التراب الوطني".

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