زيلينسكي يعلن استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية الثلاثاء


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 06:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المفاوضات بين كييف وموسكو ستستأنف اليوم الثلاثاء.

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وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونظيره البولندي أندريه دودا، ورئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتيل، مشيرا إلى أن "نسبة التفاهم المتبادل مئة في المئة".

وأضاف أن "الحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كان مهما أيضا، في إطار جهود التفاوض لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن وتحقيق السلام".
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وتابع أن وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الروسي يبذل جهوده في هذا السياق، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستأنف الثلاثاء.

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