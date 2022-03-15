الدبيبة يعلن عن هدية لأبناء الشعب الليبي

وكالات -

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وأضاف الدبيبة في كلمته "هذه هدية الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان"، مؤكدا أنه أول رمضان يأتي بدون خلافات وحروب.تعتبر منحة الأبناء التي تحدث عنها الدبيبة علاوة إضافية على مرتب رب الأسرة وتقدر قيمتها بمائة دينار ليبي لكل طفل عن كل شهر وهو ما يقدر بـ900 دينار ليبي (قرابة 200 دولار).وأفاد الدبيبة في الكلمة المصورة بأن المنحة لا تشمل العائلة بأفرادها (أب وأم وأبناء) وإنما كل ابن على حدة.وقال "على سبيل المثال إذا كانت عائلة لديها 4 أبناء فإنها لن تتسلم 900 دينار ليبي فقط بل ستتسلم مبلغا ماليا قدره 3600 دينار لبيي.. وإذا كانت العائلة لديها 5 أبناء فستتسلم 4500 دينار ليبي..".كما وجه الدبيبة من خلال كلمته رسالة لكل التجار "بعدم استغلال الشعب وأن يساهموا في مساعدته"، وجاءت هذه الرسالة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار.هذا وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، بعد أن صوت البرلمان الليبي على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.