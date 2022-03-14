الأمم المتحدة تدين "عمليات الإعدام الجماعية" في السعودية

وكالات -

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أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "عمليات الإعدام الجماعية" التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.وكانت السلطات السعودية قد قالت إنه نفذت أحكام الإعدام بحق 81 مدانا بـ"الإرهاب" ممن ينتمون إلى جماعات القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة أنصار الله الحوثية في اليمن.وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري".وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.وفي ما يخص اليمنيين "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن" بحسب المفوضة السامية.