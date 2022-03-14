تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع قياسي

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تراجع ملحوظ سجّلته أسعار النفط بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات بنحو 3.81 دولار أو 3.4 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 108.86 دولار في الساعة 0741 بتوقيت غرينتش الاثنين.كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو 3.85 دولار أو 3.5 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 105.48 دولار.وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو 40% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي.ومن المقرر أن يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة، اليوم الاثنين، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسّع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، الأحد، إن روسيا تظهر بوادر على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا، بينما قال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن روسيا “بدأت محادثات بناءة”.