زيلينسكي: الوفد الأوكراني المفاوض يعمل على ترتيب لقاء يجمعني ببوتين


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 06:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وفد بلاده المفاوض يبذل كافة الجهود في الوقت الراهن لترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال زيلينسكي في تصريح عبر "تيليغرام": "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الروسي.. ممثلو وفدنا يتحدثون يوميا عبر تقنية الفيديو كونفرانس" مع الجانب الروسي.

وأضاف: "وفدنا لديه مهمة واضحة.. بذل كل الجهود في سبيل عقد اجتماع على المستوى الرئاسي، وهو لقاء أنا متأكد من أن الجميع بانتظاره".
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وأشار إلى أن مهمة المفاوضات أيضا هي الحصول على "ضمانات فعالة" بالنسبة لأوكرانيا.



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