زيلينسكي: الوفد الأوكراني المفاوض يعمل على ترتيب لقاء يجمعني ببوتين

وكالات -

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وقال زيلينسكي في تصريح عبر "تيليغرام": "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الروسي.. ممثلو وفدنا يتحدثون يوميا عبر تقنية الفيديو كونفرانس" مع الجانب الروسي.وأضاف: "وفدنا لديه مهمة واضحة.. بذل كل الجهود في سبيل عقد اجتماع على المستوى الرئاسي، وهو لقاء أنا متأكد من أن الجميع بانتظاره".وأشار إلى أن مهمة المفاوضات أيضا هي الحصول على "ضمانات فعالة" بالنسبة لأوكرانيا.