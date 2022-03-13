الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

وكالات -

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أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن التكتل بصدد الموافقة في الـ14 من مارس الحالي على عقوبات جديدة مقترحة ضد روسيا.وقالت رئاسة الاتحاد عبر "تويتر إن "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي قدمتا مقترحات لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تم تطويرها بعد قمة فرساي وبالتشاور مع شركائنا الدوليين".وأضافت أنه "من المتوقع مراجعتها والموافقة عليها غدا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي".