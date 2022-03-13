بالفيديو.. طلبوا منه التحدث عن الأزمة الأوكرانية ففاجأهم برده عن فلسطين

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فاجئ علي فرج لاعب الإسكواش المصري، الجميع وتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن كلامه لن يكون على هوى الإعلام الغربي.وأشار لاعب الإسكواش المصري، إلى ضرورة تذكير العالم بالقضية الفلسطينية، وسط التعاطف العالمي مع أوكرانيا.تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن تصريحات فرج، أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن حديث المصنف الثاني عالميا جاء بعدما طلب منه المنظمون، إلقاء كلمة حول الأزمة الأوكرانية، بعد فوزه بلقب بطولة أوبتاسيا المقامة في لندن.وقال لاعب الإسكواش المصري: " "كلامي لن يعجب الإعلام الغربي لكن الفلسطينيين يحتاجون الاهتمام مثل الأوكرانيين".وتابع فرج، أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 74 عاما من المشاكل بسبب الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يعلم أن الحديث عن هذه القضية سيسبب له مشاكل، ولكن هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، وأصبح من الممكن خلط الرياضة بالسياسة.وقال لاعب الإسكواش: " الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب الأوكراني نتيجة الحرب عليه من جانب روسيا، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود الماضية".