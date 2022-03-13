أوكرانيا: مقتل أول صحفي أجنبي خلال تغطية الحرب


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 19:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - قتل الصحفي الأمريكي برينت رينو العامل في أوكرانيا بعد إصابته في بلدة إيربين خارج العاصمة كيف، حسب مصادر الشرطة الأوكرانية.

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من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقناة سي بي إس نيوز إن الولايات المتحدة "قد تتخذ إجراءات ملائمة" ضد روسيا بسبب موت رينو.

وكان رينو البالغ من العمر خمسين عاما صحفيا ومخرج أفلام، وعمل سابقا في صحيفة نيويورك تايمز.
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وقال قائد الشرطة في كيف أندريه نيبيتوف إن الجنود الروس استهدفوا رينو، كما جرح صحفيان آخران نقلا إلى المستشفى للعلاج.

ورينوا أول صحفي أجنبي يسقط قتيلا، خلال تغطية الحرب في أوكرانيا.

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