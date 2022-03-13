دورة تونس الدولية للجيدو - اليوم الاول - فرج الذويبي و مريم البجاوي يتوجان بالذهب

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تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على ذهبيتين وبرنزيتين في اليوم الاول لمنافسات دورة تونس الدولية المفتوحة التي تقام بالقاعة متعددة الاختصاصات برادسوفاز مصارع الجيدو التونسي فرج الذويبي امس بالميدالية الذهبية لوزن 60 كلغ كما توجت مريم البجاوي ( وزن 63 كلغ ) بذهبية صنفها.وتحصلت كل من اميمة البدوي (وزن 48 كغ) ومريم جمور ( وزن 52 كلغ) على الميدالية البرنزية.