دورة تونس الدولية للجيدو - اليوم الاول - فرج الذويبي و مريم البجاوي يتوجان بالذهب


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على ذهبيتين وبرنزيتين في اليوم الاول لمنافسات دورة تونس الدولية المفتوحة التي تقام بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس
وفاز مصارع الجيدو التونسي فرج الذويبي امس بالميدالية الذهبية لوزن 60 كلغ كما توجت مريم البجاوي ( وزن 63 كلغ ) بذهبية صنفها.
...

وتحصلت كل من اميمة البدوي (وزن 48 كغ) ومريم جمور ( وزن 52 كلغ) على الميدالية البرنزية.

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