المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى  عدم الافراط في السرعة وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة

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دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، مستعملي الطريق، إلى عدم الإفراط في السّرعة وتجنّب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، لا سيما وان عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور في تواريخ واوقات محددة، بمناسبة انطلاق عطلة الربيع المدرسية والجامعية.وحثّ المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الاحد في بلاغ تلقت "وات " نسخة منه ، "مستعملي الطريق، أيضا، على الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتحلي بالسياقة المعتدلة الى جانب ضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج .مواطن العمران بالنسبة للمقاعد الأمامية والخلفية. علما وان عديد الطرقات قد شهدت، منذ امس السبت، كثافة في حركة المروركما أوصى المرصد في السياق ذاته، بأهمية المحافظة على مسافة أمان كافية وضبط السرعة دائما وفقا لحالة الطريق والعوامل المناخية وعدم استعمال وسائل نقل غير مؤهلة للتنقل فضلا عن الانتباه إلى المترجلين أثناء شقّهم للطريق وارتداء الخوذة بالنسبة للسواق الدراجات النارية.وجدّد المرصد الدعوة الى جميع المتدخلين في المجال المروري والى كافة وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، .للمساهمة في توعية المواطنين من اجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بهدف قضاء عطلة "دون فواجع على الطريق "وقد سجل المرصد الوطني لسلامة المرور منذ بداية هذه السنة وحتى 10 مارس 2022، زهاء 751 حادثا مروريا اسفر عن تسجيل 166 قتيلا و1116 جريحاوتعود اهم أسباب هذه الحوادث الى السهو وعدم الانتباه تليها السرعة ثم شقّ الطريق وعدم احترام الأولوية.