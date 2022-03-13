سيدي بوزيد: "الكادحات" عنوان دراسة ميدانية حول ظروف تعاطي النساء للعمل الفلاحي

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اصدرت جمعية "النساء أولا" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد دراسة بعنوان "الكادحات" حول ظروف تعاطي النساء للعمل الفلاحي بالولاية، تتكون من أربعة محاور أساسيةوينزل المحور الاول من الدراسة العمل في اطاره النظري العام من خلال طرح منطلقات الدراسة والإشكالية والمنهجية ويتناول المحور الثاني بالدراسة والتحليل الهوية العامة للعاملات الفلاحيات ويسعى لاستنتاج الخصائص العامة لهؤلاء النساء وفق مؤشرات فردية تتعلق بالعمر والمستوى التعليمي ومؤشرات عامة تتصل أساسا بخصائص الأسر ومناخ العلاقات داخلها.ويتعلق المحور الثالث بأنظمة الانتداب والتعاقد والتأجير، في حين اهتم المحور الرابع بالظروف التي تمارس في إطارها النساء العمل الفلاحي ورصد مختلف الانتهاكات التي تتعرض لها العاملة الفلاحية وتحليلها في أبعادها الجماعية والفردية وكذلك آليات المقاومة التي تستعملها.واعتمدت الدراسة على طريقة الاستبيان الذي تكون من 73 سؤالا موزعة على 6 محاور (الهوية العامة للعاملات وكيفية الدخول في مجال العمل الفلاحي المؤجر وأنظمة التعاقد والتأجير وحجم العمل والمهام وظروف العمل وآفاق المهنة والتطلع إلى المستقبل) وذلك بعد إمضاء جمعية النساء أولا اتفاقيات شراكة مع جمعيات محلية لتسهيل عملية توزيع الاستبيانات على 500 امرأة من 10 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد.وشملت الدراسة عاملات فلاحيات تتراوح اعمار اغلبهن بين 28 و38 سنة (148 امرأة) وبين 38 و48 سنة (116 امرأة) وبين 18 و28 سنة (87 امرأة) في حين لم يبلغ نصف المستجوبات منهن المستوى التعليمي الثانوي.وأكدت على أن العمل الفلاحي يتم بالأساس (نسبة 98 بالمائة) بطريقة عرضية في غياب تام لأي شكل من أشكال التعاقد وهو ما انعكس على نظام التأجير الذي اتسم بالفوضى لتتحكم فيه الضغوطات العائلية والاجتماعية المسلطة على العاملة والفلاح وصاحب وسيلة النقل حيث لا يتجاوز ال12 دينار في اليوم و280 دينارا في الشهر.ويختلف يوم العمل باختلاف الفصول والمواسم الفلاحية، حيث يمتد لساعات طويلة (بين 7 و8 ساعات) تنتهي كما يبدأ برحلة تنقل على مسافة تصل أحيانا إلى عشرات الكيلومترات ليصل بذلك يوم العمل بالنسبة للمرأة إلى أكثر من 10 ساعات تقوم خلالها بمجموعة من المهام التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا بما في ذلك ما كان حكرا على الرجال في غياب لأي ثقافة صحية وأي شكل من أشكال الوقاية، مما ساهم في ارتفاع حوادث الشغل حيث تعرضت 36 فاصل3 بالمائة منهن لحادث شغل، وذلك بسبب مواجهة الأمطار والبرد والشمس والسقوط من الأشجار بالإضافة إلى ظروف التنقل.وتطرقت إلى ظاهرة العنف ضد العاملات الفلاحيات، حيث تم التأكيد على تعدد مظاهر العنف من ذلك العنف الاقتصادي الذي يحتل المرتبة الأولى كالإجبار على العمل (38 فاصل 6 بالمائة) أو المنع من العمل (37 فاصل 5 بالمائة) أو افتكاك الأموال بالقوة أو بالتحيل (36 فاصل4 بالمائة)، وأيضا العنف المادي والجنسي واللفظي وايضا العنف السياسي في غياب آليات للمرأة عموما وللعاملة الفلاحية بشكل خاص تمكنها من مقاومة العنف المسلط عليها حيث يكتفين بالرفض والإدانة (50 فاصل2 بالمائة) أو الصمت والمهادنة.واختتمت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها الاعتراف الرسمي بمهنة العاملة بالقطاع الفلاحي وإدماجها ضمن سلم المهن والتنصيص عليها في بطاقة الهوية ومراجعة القانون عدد 51 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحي" الذي يتم تطبيقه في كل الجهات بدعوى انه غير قابل للتطبيق وأيضا اعتماد قانون ينظم العمل الفلاحي ويوفر ضمانات للعاملات الفلاحيات ويساعد على تنظيم العلاقات الشغلية ويجيز لمؤسسات المراقبة التدخل لضمان تطبيق هذا القانون.وأوصت أيضا بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والسعي إلى التعريف به في الأوساط الفلاحية والريفية بشكل عام والحرص على تامين دورات تكوينية لفائدة العاملات الفلاحيات في مجالات الوقاية الصحية والسلامة المهنية والحماية من المخاطر بالإضافة إلى التأسيس لخطاب متحرر و واع منتصر لحقوق النساء عموما والعاملات الفلاحيات بشكل خاص يمكن أن يكون أكثر نجاعة عندما تتقاطع فيه قيم النسوية مع قيم حقوق الإنسان وتحسين صورة المرأة الريفية في الإعلام لتثمين مجموعة الأدوار التي تقوم بها في العائلة وفي العمل والقطع مع الصورة النمطية السلبية التي لا تظهر قصص نجاح يومية كثيرة تبنيها العاملات الفلاحيات والمرأة الريفية بصفة عامة.