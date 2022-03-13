متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 13 مارس

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تسجيل وفاة واحدة و 3 إصابات جديدة بكورونا بباجة

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ارتفع عدد الوفايات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية باجة إلى 741 حالة بعد وفاة رجل عمره 76 سنة من متساكني مدينة باجة.وتأكدت أمس السبت إصابة 3 حالات جديدة بالفيروس بالجهة (إصابتان بمدينة باجة وإصابة واحدة بتبرسق) من جملة 19 عينة تم اخضاعها للتحليل وذلك بنسبة تحاليل ايجابية قارب 16 بالمائة.وبلغ بذلك عدد الإصابات المسجلة بالجهة، منذ بداية الجائحة، 27786 من جملة 67464 تحليلا تم اجراؤه.وانخفضت بذلك نسبة التحاليل الايجابية إلى حدود 15,78 مقارنة ب 17 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي و38 بالمائة بداية فيفري المنقضي.وتواصل تراجع عدد الاصابات لكل مائة الف ساكن حيث بلغ امس 90 حالة لكل 100 الف ساكن بعد أن كان أول أمس في حدود 96 حالة لكل 100 ألف ساكن بعموم الولاية، علما أن هذه النسبة كانت قد وصلت إلى 1400 إصابة لكل مائة الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي، فى حين بقيت أغلب معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد.