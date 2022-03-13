انس جابر تودع بطولة انديان ويلز


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 09:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا مبكرا منافسات بطولة انديان ويلز اثر هزيمتها المفاجئة امس السبت امام الاسترالية داريال سافيل المصنفة 409 عالميا في الدور الثاني بنتيجة 5/7 و7/6 و4/6 /.

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وكانت جابر التي اعفيت من خوض الدور الاول, بلغت في العام الماضي نصف نهائي بطولة إنديان ويلز قبل أن تقصى من قبل الإسبانية باولا بادوزا بمجموعتين دون رد.


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