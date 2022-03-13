انس جابر تودع بطولة انديان ويلز

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ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا مبكرا منافسات بطولة انديان ويلز اثر هزيمتها المفاجئة امس السبت امام الاسترالية داريال سافيل المصنفة 409 عالميا في الدور الثاني بنتيجة 5/7 و7/6 و4/6 /.وكانت جابر التي اعفيت من خوض الدور الاول, بلغت في العام الماضي نصف نهائي بطولة إنديان ويلز قبل أن تقصى من قبل الإسبانية باولا بادوزا بمجموعتين دون رد.