انس جابر تودع بطولة انديان ويلز

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا مبكرا منافسات بطولة انديان ويلز اثر هزيمتها المفاجئة امس السبت امام الاسترالية داريال سافيل المصنفة 409 عالميا في الدور الثاني بنتيجة 5/7 و7/6 و4/6 /.
وكانت جابر التي اعفيت من خوض الدور الاول, بلغت في العام الماضي نصف نهائي بطولة إنديان ويلز قبل أن تقصى من قبل الإسبانية باولا بادوزا بمجموعتين دون رد.
وكانت جابر التي اعفيت من خوض الدور الاول, بلغت في العام الماضي نصف نهائي بطولة إنديان ويلز قبل أن تقصى من قبل الإسبانية باولا بادوزا بمجموعتين دون رد.
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