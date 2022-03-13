المهدية : حجز طن من مادة الفارينة المدعمة و2900 علبة سجائر

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تمكن فريق مشترك بين التجارة والأمن، مساء السبت، من حجز طن من مادة الفارينة المدعمة و2900 علبة سجائر مهربة.وانضاف المحجوز إلى 5ر12 طن من الفارينة الرفيعة نجحت فرق المراقبة الاقتصادية من حجزها، أمس الجمعة، بأحد المخازن بمنطقة السواسي.وشمل المحجوز، زيادة على ذلك، 3 أطنان من مادة السكر المدعم و600 كلغ من العجين الغذائي وكمية هامة من الزيت النباتي والسميد غير الصالح للاستهلاك.وتضمنت السلع، المصادرة بعدة مناطق بالجهة ومنها قصور الساف، 18 طن من البطاطا و15 طن من التمور.وقال الحبيب الديماسي، المدير الجهوي للتجارة، أنه تم ضخ الكميات المحجوزة بسوق الجملة بالجم ،فيما أذنت النيابة العمومية باحالة صاحبي مخزنيين عشوائيين في حالة تقديم.