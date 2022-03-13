المهدية : حجز طن من مادة الفارينة المدعمة و2900 علبة سجائر


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 07:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن فريق مشترك بين التجارة والأمن، مساء السبت، من حجز طن من مادة الفارينة المدعمة و2900 علبة سجائر مهربة.

...

وانضاف المحجوز إلى 5ر12 طن من الفارينة الرفيعة نجحت فرق المراقبة الاقتصادية من حجزها، أمس الجمعة، بأحد المخازن بمنطقة السواسي.

وشمل المحجوز، زيادة على ذلك، 3 أطنان من مادة السكر المدعم و600 كلغ من العجين الغذائي وكمية هامة من الزيت النباتي والسميد غير الصالح للاستهلاك.
..


وتضمنت السلع، المصادرة بعدة مناطق بالجهة ومنها قصور الساف، 18 طن من البطاطا و15 طن من التمور.

وقال الحبيب الديماسي، المدير الجهوي للتجارة، أنه تم ضخ الكميات المحجوزة بسوق الجملة بالجم ،فيما أذنت النيابة العمومية باحالة صاحبي مخزنيين عشوائيين في حالة تقديم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242646



  3.41% (351472 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
الأحد 13 مارس 2022 | 10 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
Babnet
12°
 Babnet20° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1119°-1219°-1418°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   