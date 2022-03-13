القصرين : حجز أكثر من 100 طن من المواد الغذائية المختلفة في مخازن عشوائية

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قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، مساء يوم السبت ، ضمن فرق مشتركة تضم مختلف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية و الديوانة بمداهمة مخازن عشوائية غير مصرح بها مكنت من حجز أكثر من 100طن من المواد الغذائية ورفع ثلاثة محاضر اقتصادية ضد أصحاب هذه المخازن من اجل المضاربة و الاحتكار وعدم التصريح بنشاطهم لدى الادارة الجهوية للتجارة وفق ما أفاد به (وات) مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.وتمثل المحجوز حسب ذات المصدر في 27316 علبة طماطم و133686علبة هريسة و1230 علبة معجون فواكه و9600علبة تن و505 وحدات عصائر و174 علبة كرتونية من الحلويات و201 علبة كرتونية من البسكويت و53 علبة كرتونية من مادة التن و188298 قارورة مياه معدنية و15504 قارورة مشروبات غازية و1670وعاء مواد تنظيف .وتأتي هذه العملية في اطار الخطة المشتركة بين وزارة التجارة و تنمية الصادرات ووزارة الدخلية و وزارة المالية (الديوانة)و التي تهدف لحماية المقدرة الشرائية للمواطن و التصدي لمختلفة الممارسات الاحتكارية و الممارسات غير القانونية بمختلف حلقات الانتاج و الخزن و التوزيع .