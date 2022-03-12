بايدن يرصد مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 22:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع مذكرة لرصد 200 مليون دولار مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا.

...

وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا التي وافق عليها بايدن ستوفّر مساعدات عسكرية فورية تشمل منظومات مضادة للمدرعات والطائرات وأسلحة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم كشف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242635



  3.39% (348715 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
السبت 12 مارس 2022 | 9 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:35 05:09
Babnet
13°
 Babnet20° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1119°-1020°-1219°-1418°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   