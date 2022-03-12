بعد ثلاثيته في شباك توتنهام.. رونالدو يتربع على عرش هدافي كرة القدم

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وبثلاثيته اليوم رفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 807 أهداف ليتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلا باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي.وكان رونالدو بلغ حاجز الــ800 هدف في أوائل ديسمبر الماضي بثنائية في مرمى أرسنال.وسجل صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات 692 هدفا مع أندية سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سجل بيكان الذي توفي في الـ12 من ديسمبر 2001، 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.ويؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه في "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفا لـ"الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفا.