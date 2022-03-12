فرنسا.. العثور على 5 جثث متحللة بينها 4 أطفال داخل شقة


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 20:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - عثر مساء الجمعة داخل شقة في مدينة غرونوبل شرق فرنسا على جثث 4 أطفال تراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما وامرأة قد تكون والدتهم، على ما أفادت مصادر رسمية السبت.

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وقال نائب المدعي العام بوريس دوفو إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.

وأضاف أن عناصر الإنقاذ ما لبثوا أن عثروا على "خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية"، موضحا أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشرا واثنتي عشرة، وإلى امرأة في التاسعة والثلاثين.
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وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الجثث قد تكون "لأم وأطفالها".

وأكد هذا المصدر أن التحقيقات الأولية "تحمل على الاعتقاد أن الأطفال تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة"، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.

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