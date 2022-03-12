فرنسا: مواطن يكسر بيضة على رأس إيريك زمور مرشح الرئاسة الفرنسية


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 15:59 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أصيب المرشح للرئاسة الفرنسية إيريك زمور اليوم السبت ببيضة خلال رحلة إلى موساك، جنوب البلاد.

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وتلقى زمور بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.
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وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف"، في إشارة إلى أنصار التيارات السياسية الأخرى.



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