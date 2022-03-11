سيدي بوزيد: "مارطون" تظاهرة موجهة لتلاميذ الابتدائي والثانوي بمعتمدية السوق الجديد

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تحت شعار "الرياضة تجمعنا3" انتظمت اليوم الجمعة، بمعتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، ببادرة من دار الشباب بالجهة وبالتعاون مع ديوان الخدمات المدرسية، تظاهرة "مارطون" لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية.وبين منسق التظاهرة رمزي عليبي، أنها تهدف إلى تدعيم الأنشطة الرياضية بدور الشباب ولاسيما العدو الريفي وخلق مجال ترفيهي وحركية للمنطقة وتنمية روح المنافسة بين المتبارين في إطار الروح الرياضية وأيضا اكتشاف المواهب الشابة واستقطابها.وتضمن البرنامج سباقات في العدو الريفي حسب الجنس والفئات العمرية والعاب ومسابقات وحملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق من قبل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ومعرض خاص بانتاجات ذوي الاحتياجات الخصوصية.