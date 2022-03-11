السعودية تصدر تعليمات بخصوص العمرة


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 08:17قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

...

وعلمت صحيفة "عكاظ" أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت: "سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس".
..


يأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.


يذكر أنه منذ أول الشهر تقرر بالحرم المكي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242525



  3.17% (326344 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 11 مارس 2022 | 8 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
Babnet
11°
Babnet20°Babnet% 87:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-919°-1118°-1119°-1318°-13
  • Avoirs en devises
    23296,3

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25443 DT        1$ =2,96698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   988,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   