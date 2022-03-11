الانتخابات الرئاسية الفرنسية: منازل وأراض وحسابات بنكية...ممتلكات المرشحين للسباق باليورو

فرانس 24 -

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فاليري بيكريس: 9.7 مليون يورو

إريك زمور: 4.2 مليون يورو

نيكولا ديبون-إينيان: 2 مليون يورو

جان لوك ميلنشون: 1.4 مليون يورو

مارين لوبان: 1.2 مليون يورو

جان لاسال: 630 ألف يورو

آن هيدالغو: 575.000 يورو

إيمانويل ماكرون: 550 ألف يورو



يانيك جادو: 412.000 يورو

فابيان روسيل: 220 ألف يورو

ناتالي آرتو: 219 ألف يورو

لا يمكن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إلا باستيفاء جملة من الشروط، يأتي ضمنها تقديم إقرارات الذمة المالية والتصريح بالممتلكات أمام المجلس الدستوري، قبل أن تقوم "السلطة العليا لمراقبة الشفافية في الحياة العامة" بنشر هذه المعلومات حتى تكون في متناول الجميع.ونشرت هذه الهيئة الثلاثاء 8 مارس/آذار تصاريح المرشحين الاثني عشر للانتخابات الرئاسية بممتلكاتهم. وكشفت أن مرشحة "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس تملك 9.7 مليون يورو، فيما لا تتعدى مدخرات مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية" فيليب بوتو 122 ألف يورو، أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية جديدة، فعددت ممتلكاته بنصف مليون يورو.وكان المجلس الدستوري الفرنسي أعلن موافقته على 12 ترشيحا للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، استطاعوا كلهم جمع الـ500 توقيع المطلوبة، للمشاركة في الاقتراع الرئاسي.وفيما يلي جرد كامل لممتلكات المرشحين لهذا السباق الرئاسي الذي سينظم في دورتين بتاريخ 10 و24 أبريل/ نيسان، وفق ما أعلنته "السلطات العليا لشفافية الحياة العامة".تمتلك مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني ورئيسة منطقة "إيل دو فرانس" ثلاثة منازل وأراض، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 4.1 مليون يورو، بما في ذلك منزل في منطقة "إيفلين" بضاحية باريس وآخر في "لوار أتلانتيك" غرب البلاد.وفي التفاصيل، تفيد معلومات "السلطة العليا لمراقبة شفافية الحياة العامة"، أن بيكريس تملك ما يقرب من 6.5 مليون يورو في التأمين على الحياة، و"خطة مدخرات التقاعد"، وأسهما، وحسابات جارية، وحسابات توفير مصرفية مختلفة، وبحوزتها أيضا أعمال فنية قيمتها 60 ألف يورو. وهي مدينة في الوقت نفسه بحوالي مليون يورو، موزعة بين قرض عقاري (811،049 يورو) ومبلغ مستحق لخزانة الدولة قدره 173.749 يورو.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقربين من المرشحة أن هذا المبلغ الأخير الذي "أعلن عنه بشكل متأخر في أواخر 2021" تم تأديته في فبراير/شباط. وهو مرتبط "بتأخر المصالح الضريبية في احتساب التعديل" بين الضرائب المستحقة لعام 2020 والاقتطاعات الضريبية من المصدر.مرشح حزب "الاسترداد" يمتلك أو يشارك في امتلاك خمس شقق في باريس، تتراوح مساحتها بين 27 و165 مترا مربعا، وتقدر قيمتها ما بين 176.400 إلى 1.8 مليون يورو. وفي ذمته نحو 633 ألف يورو من أربعة قروض عقارية.كما أنه يمتلك 90٪ من رأس مال شركة النشر "روبيمبري" Rubempré بقيمة 1.5 مليون يورو. ويستمد الصحافي السابق في صحيفة "لوفيغارو" اليمينية معظم دخله من عمله كمسير أو كاتب.يملك نيكولا ديبون-إينيان مرشح "انهضي فرنسا" عدة عقارات بينها شقة بمساحة 105 متر مربع في باريس بقيمة 1.4 مليون يورو. يستخلص معظم دخله من عمله السياسي كمنتخب.تتكون ممتلكات مرشح حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون بشكل أساسي من شقة في باريس بقيمة 1.2 مليون يورو، ومنزل في "لواري" Loiret وسط البلاد بـ170.000 يورو ، بالإضافة إلى 95.000 يورو في حسابات بنكية مختلفة. ويتعين عليه سداد 100.000 يورو في ذمته كقرض عقاري.أعلنت مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان امتلاك عقارات تمثل ما مجموعه 1.29 مليون يورو. وهي كالآتي: منزل بمساحة 633 مترا مربعا في منطقة "هو دي سين" Hauts-de-Seine، تمتلك فيه 12.5 ٪ بقيمة 616.800 يورو، منزل آخر بمساحة 120 مترا مربعا في موربيهان غرب فرنسا، تملك منه 28.5 ٪ ، أي 111.883 يورو، وأخيرا منزل في إيفلين ضواحي باريس تمتلك 25٪ منه أي ما قدره 56.5801 يورو.حصلت على ثلاثة قروض، أحدها كان لتمويل حملتها الرئاسية من البنك المجري "إم ك بي" MKB قيمته 10691775 يورو.يملك رئيس حزب "لنقاوم" جان لاسال أرضا في منطقة "بيرينيه أتلانتيك" بالجنوب الغربي قيمتها 120 ألف يورو وثلاثة منازل وشقة تقدر بـ680 ألف يورو.عمدة باريس ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو تملك مع زوجها منزلا في باريس تبلغ مساحته 118 مترا مربعا، وتقدر قيمته بنحو 1.4 مليون يورو، 400 ألف يورو منها لاتزال في ذمتها. وتمتلك آن هيدالغو أيضا حوالي 100.000 يورو في حسابات بنكية مختلفة.على غرار 2017، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية ثانية، بأن ممتلكاته تتكون أساسا من حسابات مصرفية وموارد مالية: "حساب تنمية مستدامة" بملبغ 120 ألف يورو وحساب ادخار "أ" بقيمة 22 ألف يورو، تأمين على الحياة بقيمة 113000 يورو. وفي ذمته حوالي 122500 يورو من قرض يعود لعام 2011.سبق لماكرون أن قدم في نهاية 2021، تصريحا بالممتلكات المفروض في نهاية فترة الولاية، ولم تر فيه "السلطات العليا لشفافية الحياة العام" ما يدعو لاعتباره "غير عادي" مقارنة مع تصريحاته في 2017. حصل على 900 ألف يورو من صافي الدخل الخاضع للضريبة بين بداية ولايته في الإليزيه و31 ديسمبر/ كانون الثاني 2021.يتكون الجزء الأكبر من ممتلكات مرشح حزب البيئة والخضر يانيك جادو من عقد تأمين على الحياة بقيمة 67.000 يورو، و90 ألف يورو موزعة على خمسة حسابات مصرفية، ودراجة كهربائية بقيمة 4000 يورو. مقعده كبرلماني أوروبي يوفر له دخلا إجماليا، غير معفي من الضريبة، يبلغ 108.900 يورو سنويا.مرشح الحزب الشيوعي فابيان روسيل يملك منزلين في شمال فرنسا، أحدهما بمساحة 100 متر مربع بقيمة 180 ألف يورو، والآخر يملك فيه 60٪ بـ120 ألف يورو. حصل على قرض عقاري (لا يزال يتعين عليه سداد 92.770 يورو منه) وسلف بنسبة فائدة تعادل الصفر (بقي منه 6.130 يورو).تشترك مرشحة حزب "النضال العمالي" ناتالي آرتو في ملكية شقة مساحتها 48 مترا مربعا في بانتان (سين سان دوني) بضواحي باريس، تقدر حصتها فيها بـ 177600 يورو. وتدخر أقل من 40.000 يورو.مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية" فيليب بوتو عاطل عن العمل في الوقت الحالي منذ تسريحه من مصنع "فورد" في بلانكفورت (جيروند) قرب مدينة بوردو في سبتمبر/ أيلول 2021. ويتلقى تعويضات بصفته مستشارا منتخبا في بوردو. ليس لديه أملاك عقارية، فيما يملك حوالي 100.000 يورو موزعة على أربعة حسابات مصرفية.بوعلام غبشي/ أف ب/رويترز