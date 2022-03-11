الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 06:29قراءة: 0 د, 12 ث
      
نشرت الخطوط الجوية السعودية على موقعها الرسمي قائمة بـ10 وجهات جديدة لرحلاتها .

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والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).

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