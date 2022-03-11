الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

نشرت الخطوط الجوية السعودية على موقعها الرسمي قائمة بـ10 وجهات جديدة لرحلاتها .
والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).
والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).
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