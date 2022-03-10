الجيش الباكستاني: صاروخ أرض-أرض أطلق من الهند وسقط شرق البلاد


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 20:59قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعلن الجيش الباكستاني أن صاروخا أرض-أرض غير مسلح أطلق من الهند، سقط بمقاطعة البنجاب الشرقية وألحق أضرارا بجدار في منطقة سكنية ولم يسفر عن وقوع إصابات.

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واحتج الميجور جنرال بابار افتخار على "الانتهاك الصارخ" وطالب الهند بتفسير ولم يصدر تعليق فوري من نيودلهي.

وقال افتخار الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في مدينة روالبندي إن "الصاروخ الأسرع من الصوت أصاب مدينة ميان تشانو مساء الأربعاء وكان من الممكن أن يعرض المدنيين للخطر ويهدد الرحلات الجوية التجارية".
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وأضاف أن "القوات الجوية الباكستانية تتبعت الصاروخ منذ إطلاقه في منشأة هندية وطوال رحلته التي استغرقت أكثر من ثلاث دقائق داخل المجال الجوي الباكستاني".

وأشار إلى أنه "لا توجد منشآت عسكرية حساسة في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ".

من جهته قال الضابط البارز بالقوات الجوية نائب المارشال طارق ضياء إن "الجيش لا يزال يفحص بقايا الصاروخ".

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