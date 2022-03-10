رومان أبراموفيتش: بريطانيا تفرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 19:56قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - فرضت بريطانيا عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، والذي يعتقد أنه على صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وهذه هي الخطوة الأحدث التي تتخذها المملكة المتحدة تأتي ضمن سلسلة من العقوبات التي بدأت بفرضها على أثرياء روسي مقربين من الكرملين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

و قد أُدرج الملياردير الروسي أبراموفيتش ضمن قائمة جديدة تضم سبعة رجال أعمال روس مقربين من بوتين، حيث ستُجمَد بموجب ذلك أصول أموالهم، وسيُمنعون من السفر.
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وقد أوقفت السلطات البريطانية خطة أبراموفيتش لبيع نادي تشيلسي اللندني الذي يلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الحكومة البريطانية قالت إن الفريق سيظل قادرًا على المشاركة في المباريات بموجب إذن خاص.

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