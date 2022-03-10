" استمتعوا مع بعضكم البعض!".. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 11:01قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتزم المشاركة في مجلس أوروبا لأن دول الاتحاد الأوروبي والناتو، غير الصديقة لروسيا تواصل تدمير المنظمة والفضاء الإنساني والقانوني المشترك.

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ولفت بيان للخارجية الروسية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، غير الصديقة لروسيا، والتي تسيئ استخدام أغلبيتها المطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، تواصل "خطا لتدمير مجلس أوروبا والفضاء الإنساني والقانوني المشترك في أوروبا".

وشدد البيان على أن "روسيا لن تشارك في تحويل الأطلسيين والاتحاد الأوروبي المنقاد لهم، أقدم منظمة أوروبية إلى منصة أخرى لتعاويذ للتفوق الغربي والنرجسية. دعهم يستمتعون بالتواصل مع بعضهم البعض، من دون روسيا".
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وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن مجرى الأحداث "بات بلا رجعة"، مشيرة إلى أن روسيا "لا تنوي أن تحل هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها الغرب الجماعي محل القانون الدولي الذي داسته الولايات المتحدة وأتباعها".

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