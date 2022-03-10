الإمارات: ملتزمون باتفاق "أوبك+" وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية

وكالات -

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وقال المزروعي في تغريدة عبر "تويتر" إن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".وأضاف: "الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك + وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.