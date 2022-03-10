بلينكن يعلق على مزاعم رفض السعودية والإمارات اتصال بايدن

وكالات -

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وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، عندما سئل بشأن تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" مفاده أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا اتصالات من الرئيس جو بايدن: "بالأمس فقط، قضيت وقتا طويلا على الهاتف مع نظيري الإماراتي (الشيخ عبدالله بن زايد)، ونحن نتحدث بانتظام".وأشار بلينكن إلى "الدعم الإماراتي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بتأييد زيادة إنتاج النفط من دول أوبك بلس"، وقال: "أعتقد أنه أمر مهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من استمرار وجود إمدادات وفيرة من الطاقة حول العالم".وأضاف بلينكن: "ألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي (الأمير فيصل بن فرحان)، بما في ذلك في ميونيخ، قبل بضعة أسابيع فقط".وأشار إلى أن بايدن تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير الماضي "في مناقشة وضعت أجندة موسعة للغاية"، مضيفا: "نحن الآن نتابع هذه الأجندة مع نظرائنا من كبار المسؤولين السعوديين".وتابع بلينكن: "يمكننا القيام بكل هذا أثناء القيام بما قلنا إننا سنفعله منذ البداية، وهو وضع حقوق الإنسان في مركز سياستنا الخارجية".تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أكد أمس الأربعاء التزام بلاده باتفاقية "أوبك+" وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج، وذلك بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع "أوبك" على النظر في زيادة المعروض.