الرئيس الإسرائيلي يلتقي أردوغان في أنقرة، وحماس تندد بالزيارة

وكالات -

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وصل الرئيس الإسرائيلي، اسحق هرتسوغ، إلى تركيا في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.ويلتقي الرئيس الإسرائيلي، الذي لا يملك الكثير من الصلاحيات، بنظيره التركي رجب طيب أردغان الذي كشف في الفترة الأخيرة عن نيته تحسين العلاقات مع إسرائيل.وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ حادثة مقتل ناشطين أتراك أثناء مداهمة عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية سفن معونات كان يفترض أن تتوجه إلى قطاع غزة عام 2010.من جهتها نددت حركة حماس الفلسطينية بالزيارة في بيان قالت فيه " إننا نعبّر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".