ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح.. من هم أكبر المصدرين والمستوردين والمنتجين في العالم؟

وكالات -

. ..

. .

أكبر منتجي القمح عالميا (موسم 20- 21)

3.روسيا 85 مليون طن

8.أوكرانيا 25 مليون طن

أكبر الدول المصدرة للقمح

1.روسيا 7.9 مليار دولار أمريكي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)

5.أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)

أكبر الدول المستوردة للقمح

ونظرا لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معا تشكلان أقل قليلا من ثلث إمدادات العالم من القمح، وفي ظل الهجمة الغربية المكثفة على روسيا باستخدام سلاح العقوبات بسبب عمليتها العسكرية في كييف، يخشى كثيرون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات العالم من السلعة الاستراتيجية.وفي تقرير لها، سلطت وكالة "سبوتنيك" الروسية الضوء على أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين للقمح في العالم، وفيما يلي أبرز معالم هذه الخريطة.1.الصين 134 مليون طن2.الهند 108 ملايين طن4.أمريكا 50 مليون طن5.كندا 35 مليون طن6.أستراليا 33 مليون طن7.باكستان 26 مليون طن9.تركيا 18 مليون طن10.الأرجنتين 18 مليون طن11.إيران 15 مليون طن12.كازاخستان 14 مليون طن13.بريطانيا 10 ملايين طن14.مصر 9 ملايين طن15.البرازيل 6 ملايين طن2.أمريكا 6.32 مليار دولار (14.1%)3.كندا 6.3 مليار دولار (14%)4.فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)6.أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)7.الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)8.ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)9.كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)10.بولندا 1 مليار دولار (2.3%)11.رومانيا 948.8 مليون دولار (2.1%)12.ليتوانيا 910.7 مليون دولار (2%)13.بلغاريا 699.2 مليون دولار (1.6%)14.لاتفيا 649.2 مليون دولار (1.4%)15.المجر 630.6 مليون دولار (1.4%)1.مصر 12.1 مليون طن2.إندونيسيا 10.4 مليون طن3.تركيا 8.1 مليون طن4.الجزائر 7.7 مليون طن5.بنغلاديش 7.2 مليون طن6.نيجيريا 6.6 مليون طن7.البرازيل 6.4 مليون طن8.الفلبين 6.1 مليون طن9.اليابان 5.5 مليون طن10.المكسيك 4.7 مليون طن