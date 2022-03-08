أيها الوطن : أَكرِم المتقاعدين فيك

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المتقاعدون اليوم ، موظفو الامس وشغالوه بالفكر والساعد ، السواعد التي بنت هذا الوطن طيلة ما يقارب اربعة عقود يوم لم تكن اضرابات ولا نقابات ولا شهريات منتفخة ، سواعد آمنت بالوطن ولم تحز منه الا جرايات صرفتها ( على قلتها ) في الوطن وربت بها رجال ونساء هذا الجيل الجديد ،،، سواعد ردت للوطن ما اخذت زائد عُصارة شبابها وصحتها ونفسيتها وعقليتها وكثيرا من جهدها .هذه السواعد اكملت رسالتها فكملت معها صحتها وفنيت قواها وتقاسمتها الامراض والعلل بمختلف انواعها فانصرفت تبحث عن علاجها ودوائها غير انها وجدت حالها تعاني الامرين ماديا ومعنويا وتكابد التعب والمشقة.★ عيب ايها الوطن ...عيب انّ مابقي من ايام المتقاعد تضيع بين صفوف المستشفيات واطباء الخاص والصيدليات واقسام الاشعة والتحاليل تحت البرد القارس والشمس الحارقة ولا يجد ( اولوية ) ولا مساعدة ولا من بيتمع اليها أصلا ...★ عيب ايها الوطنأن يجد المتقاعد نفسه يلهث بين الصناديق الاجتماعية والكنام وغيره من الادارات الخدمية ليثبت ما هو ثابت ولكن بعض الموظفين لا يدركه او لا يفهمه او لا يعجبه ...★ عيب ايها الوطنعيب أن لا يجد عجائزك وعُجّزك فيك ولا منك رأفة ولا رحمة بشيبتهم ،،، أن لا بجدوا قانونا يفرض ( أولويتهم ) ومساعدتهم وتقديرهم في ما بقي ما أعمارهم !!!أيها الوطن أكرم المتقاعدين فيك !